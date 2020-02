Η έντονη αντίδραση του Λίλαρντ προς τους διαιτητές, μετά το τέλος του παιχνιδιού! (vid)

Σούπερ προσφορά* στα παρολί | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο παίκτης των Μπλέιζερς έκανε μεγάλη εμφάνιση κόντρα στους Τζαζ, ισοφάρισε το παιχνίδι, αλλά το καλάθι του δεν μέτρησε ποτέ και με το τέλος ήταν σε έξαλλη κατάσταση και συνεχίζει να είναι.

Επιτέθηκε προς τους διαιτητές, τους έβριζε και χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν οι ψυχραιμότεροι, αφού η αδικία φαίνεται πως τον έχει «πνίξει».

Damian Lillard is HEATED after the refs missed a goaltending call which resulted in a Blazers loss pic.twitter.com/Bk63Xi2Otb

— Charity D.Reese (@CharityDReese1) February 8, 2020