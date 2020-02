Ντράμοντ: «Στο ΝΒΑ δεν υπάρχουν φίλοι ή αφοσίωση» (pics)

Το 2012 οι Πίστονς επέλεξαν τον Αντρέ Ντράμοντ στο Νο9 του draft και τον είχαν στις τάξεις τους για οκτώ χρόνια, μέχρι που αποφάσισαν να τον κάνουν trade στους Καβαλίερς.

Αυτό ήταν κάτι που δεν άρεσε στον 26χρονο σέντερ, ο οποίος δεν δίστασε να δείξει την δυσαρέσκειά του, γράφοντας στο twitter: «Αν έμαθα ένα πράγμα για το ΝΒΑ, αυτό είναι πως δεν υπάρχουν φίλοι ή αφοσίωση. Έδωσα την καρδιά και την ψυχή μου στους Πίστονς και από την στιγμή που συνέβη αυτό, χωρίς προειδοποίηση, με κάνει να καταλαβαίνω όλο και περισσότερο πως είναι απλά business. Σε αγαπώ Ντιτρόιτ και πάντα θα έχεις ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου! Αλλά πάμε για το επόμενο, Καβαλίερς ελπίζω να είστε έτοιμοι. Ας τελειώσουμε τη σεζόν με τον σωστό τρόπο».

Λίγο αργότερα, ανέβασε και μια φωτογραφία με τον γιο του κι έγραψε στην λεζάντα: «Μην εμπιστεύεσαι κανέναν, γιε μου».

If there’s one thing I learned about the NBA, there’s no friends or loyalty. I’ve given my heart and soul to the Pistons , and to be have this happen with no heads up makes me realize even more that this is just a business! I love you Detroit...

— Andre Drummond (@AndreDrummond) February 6, 2020