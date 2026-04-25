Μπλέιζερς - Σπερς 108-120: No Wemby... No problem για το Σαν Αντόνιο
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς απάντησαν με εμφατικό τρόπο στο διπλό των Μπλέιζερς στο Game 2 και πήραν τη νίκη μέσα στο Πόρτλαντ με 108-120 στο Game 3, κάνοντας το 2-1.
Τα πάντα κρίθηκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, εκεί όπου με επιμέρους 21-32 οι Σπερς «καθάρισαν» το ματς και πήραν τη νίκη, ανακτώντας παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας.
Κορυφαίοι των Σπερς ήταν ο Καστλ με 33 πόντους και ο Χάρπερ με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, καλύπτοντας έτσι και με το παραπάνω το κενό του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος έμεινε εκτός με συμπτώματα διάσεισης.
Για τους Μπλέιζερς, πάλεψε ο Χόλιντεϊ με 29 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Χέντερσον με 21 πόντους.
Επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτό της Κυριακής (26/4) στις 22:30.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 65-59, 87-88, 108-120
