LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta

Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται το βράδυ της Κυριακής 1/2 και τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/2 με δέκα αναμετρήσεις.
Το πρόγραμμα
Κυριακή 1/2
- 22:30 Σέλτικς-Μπακς
Δευτέρα 2/2
- 01:00 Πίστονς-Νετς
- 01:00 Χιτ-Μπουλς
- 01:00 Ράπτορς-Τζαζ
- 01:00 Γουίζαρντς-Κινγκς
- 02:00 Σπερς-Μάτζικ
- 02:00 Νικς-Λέικερς
- 03:00 Σανς-Κλίπερς
- 04:00 Μπλέιζερς-Καβαλίερς
- 04:30 Νάγκετς-Θάντερ
