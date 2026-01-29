Οικονομίδου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Γιάννης έκανε το καθήκον του στους Μπακς»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο επίκεντρο του NBA και η Ευτυχία Οικονομίδου μετέφερε το ρεπορτάζ στην εκπομπή «Gazz Floor powered by Novibet» και τα σενάρια για τους πιθανούς προορισμούς του.

Το Gazz Floor by Novibet επέστρεψε με πλούσιο ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ενόψει της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, όμως στο επίκεντρο βρίσκεται και το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα σενάρια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχουν πάρει... φωτιά σχετικά με τους πιθανούς προορισμούς του Greek Freak και η Ευτυχία Οικονομίδου μετέφερε το ρεπορτάζ από το NBA και όλες τις εξελίξεις γύρω από τον Έλληνα φόργουορντ.

Παράλληλα, στο πάνελ της εκπομπής με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Δημήτρη Κωνσταντινίδη και Χριστίνα Κατσαμούρη συζητήθηκε η τεράστια κληρονομιά που θα αφήσει στο Μιλγουόκι ο Γιάννης και όλα όσα έχει πετύχει με τον οργανισμό των Μπακς.