Tα αποτελέσματα του NBA στο Gazzetta

Οι αποψινοί αγώνες
Χόρνετς-Μπακς 111-100
Πίστονς-Μπουλς 124-113
Νικς-Μάτζικ 107-124
Σέλτικς-Γκρίζλις 131-95
Χιτ-Καβς 116-130
Ρόκετς-Γουίζαρντς 135-112
Πέλικανς-Μπλέιζερς 117-125
Σπερς-Γουόριορς 120-125
Μάβερικς-Σανς 114-123
Θάντερ-Λέικερς 121-92
Κινγκς-Χοκς 100-133
Κλίπερς-Νάγκετς 116-130
