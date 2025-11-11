Στην παράταση οι Πίστονς με ασταμάτητο Κάνινγχαμ, buzzer beater νίκης ο Μπέιν για το Ορλάντο (vid)

Στο έξτρα πεντάλεπτο επικράτησαν οι Πίστονς, καθάρισε ο Έντουαρντς για τη Μινεσότα.

Οι Πίστονς έκαναν την ανατροπή και έστειλαν το ματς στην παράταση με μεγάλα σουτ του Τζένκινς για το 127-127. Εκεί έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 137-135, φτάνοντας στο 9-2 και στην κορυφή της Ανατολής. Στο 1-10 έπεσαν οι ηττημένοι Γουίζαρντς και δεν σηκώνουν με τίποτα κεφάλι. O Κάνινγχαμ είχε 46 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ από την άλλη ο ΜακΚόλουμ μέτρησε 42 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μπέιν for the win

Οι Μάτζικ επικράτησαν με 115-112 των Μπλέιζερς σε θρίλερ. Ο Μπανκέρο ισοφάρισε, όμως η κατοχή μετά από λίγο πήγε πάλι στο Ορλάντο μετά από λάθος των Μπλέιζερς. Και εκεί ήρθε ο Μπέιν με buzzer beater νίκης να τρελάνει κόσμο.O Πάολο Μπανκέρο είχε 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ ο Μπέιν 22 με 7 ασίστ. Στον αντίποδα ο Ντένι Αβντίγια μέτρησε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ο Σαρπ 31 πόντους.

Εύκολα οι Σανς

Οι Σανς νίκησαν με 121-98 τους Πέλικανς και έτσι πήγαν στο 6-5 ρίχνοντας στο 2-8 τους ηττημένους. Ματσάρα με 42 πόντους για τον Γκρέισον Άλεν για τους νικητές. Από την άλλη ο Μέρφι πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά φέτος οι Πέλικανς είναι από τις χειρότερες ομάδες της Δύσης.

Τριπλός Χάρντεν, νίκη οι Χοκς

Οι Χοκς επικράτησαν με 105-102 των Κλίπερς και πήγαν στο 6-5 παρόλο που ο Χάρντεν είχε 35 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κρέιτσι είχε 28 πόντους. Ο Τζόνσον μέτρησε 16 με 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Με Έντουαρντς ηγέτη

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 120-111 της Γιούτα και πήγαν στο 7-5. Ο Έντουαρντς ειχε 35 πόντους, ενώ 27 με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ είχε ο Ραντλ. Στον αντίποδα 27 μέτρησε ο Τζορτζ και 21 ο Μάρκανεν αλλά δεν έφτασαν.