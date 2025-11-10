Oι Θάντερ είναι ασταμάτητοι και επικράτησαν με 114-100 των Γκρίζλις, δείχνοντας την ποιότητα τους.

Μέχρι στιγμής οι Θάντερ δείχνουν πως είναι η κορυφαία ομάδα στη λίγκα. Η Οκλαχόμα δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει και των Γκρίζλις με 114-100, φανερώνοντας την ορμή της σε άλλο ένα ματς.

Μετά από αυτό το διπλό ανέβηκαν στο 10-1 και φυσικά είναι στην κορυφή της Δύσης, ενώ οι αρκούδες έπεσαν στο 4-7 και δεν μπορούν να δείξουν σταθερότητα στη σεζόν

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν για άλλη μια φορά εκπληκτικός με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Μίτσελ και ο Χόλμγκρεν είχαν από 21 πόντους, ενώ ο Χάρτενσταϊν μέτρησε 18 πόντους αλλά και 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο rookie Κάουαρντ μέτρησε 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Τζάκσον πρόσθεσε 17 με 7 ριμπάουντ.