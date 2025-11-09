Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε οκτώ συνεχόμενους πόντους στα τελευταία 65 δευτερόλεπτα και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς (7-3) επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς (6-3) με 128-122.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ανέλαβε δράση στο φινάλε του αγώνα με τους Μπουλς, πετυχαίνοντας οκτώ συνεχόμενους πόντους στα τελευταία 65 δευτερόλεπτα, μεταξύ αυτών το κρίσιμο καλάθι που έδωσε το προβάδισμα στους Καβαλίερς στα 35 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Έτσι, το Κλίβελαντ επικράτησε με 128-122.

Ο Μίτσελ σκόραρε 26 από τους 29 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας την ομάδα του στην επιστροφή από το -19. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για το Κλίβελαντ, που βρήκε βοήθειες από τους Χάντερ (29 πόντοι) και Μόμπλεϊ (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Από την πλευρά των Μπουλς, ο Άιζακ Οκόρο σημείωσε 19 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Σμιθ έκανε double-double με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ σε μόλις 19 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, ήταν η τρίτη ήττα στα τελευταία τέσσερα ματς για το Σικάγο, το οποίο ξεκίνησε τη σεζόν με ρεκόρ 5-0.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-29, 56-72, 96-98, 128-122.