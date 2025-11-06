Οι Νικς ήταν εντυπωσιακοί και επικράτησαν με 137-114 των Τίμπεργουλβς, μένοντας αήττητοι στην έδρα τους.

Πάρτι έκαναν στη Νέα Υόρκη οι Νικς. Η ομάδα από το μεγάλο μήλο δεν είχε πρόβλημα να κυριαρχήσει κόντρα στη Μινεσότα και έτσι να την νικήσει με 137-114. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν την πέμπτη νίκης τους στη σεζόν, έχοντας και 3-3. Στον αντίποδα οι λύκοι έπεσαν στο 4-4.

Για τους νικητές ο Μπράνσον είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι ήταν πρώτος σκόρερ με 25 πόντους και ο Τάουνς πρόσθεσε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Για την ομάδα της Μινεσότα που είδε τον Έντουαρντς να επιστρέφει στη δράση, ο Ραντλ είχε 32 πόντους και ο Ντιβιτσέντζο πρόσθεσε 21 πόντους. Ο Έντουαρντς έμεινε στους 15. Η τέταρτη περίοδος έκανε τη διαφορά, με τους Νικς να την παίρνουν με επιμέρους 28-43 και τους λύκους να έχουν σημαντικά προβλήματα στην άμυνα τους.