Νικς - Τίμπεργουλβς 137-114: Πάρτι στη Νέα Υόρκη (vid)
Πάρτι έκαναν στη Νέα Υόρκη οι Νικς. Η ομάδα από το μεγάλο μήλο δεν είχε πρόβλημα να κυριαρχήσει κόντρα στη Μινεσότα και έτσι να την νικήσει με 137-114. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν την πέμπτη νίκης τους στη σεζόν, έχοντας και 3-3. Στον αντίποδα οι λύκοι έπεσαν στο 4-4.
Για τους νικητές ο Μπράνσον είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι ήταν πρώτος σκόρερ με 25 πόντους και ο Τάουνς πρόσθεσε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Για την ομάδα της Μινεσότα που είδε τον Έντουαρντς να επιστρέφει στη δράση, ο Ραντλ είχε 32 πόντους και ο Ντιβιτσέντζο πρόσθεσε 21 πόντους. Ο Έντουαρντς έμεινε στους 15. Η τέταρτη περίοδος έκανε τη διαφορά, με τους Νικς να την παίρνουν με επιμέρους 28-43 και τους λύκους να έχουν σημαντικά προβλήματα στην άμυνα τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.