Ο Ζόχραν Μαμντάνι θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ενώ ο Λευκός Οίκος άλλαξε το λογότυπο των Νικς σε «Trump is your President» (σ.σ. «Ο Τραμπ είναι ο Πρόεδρός σου»)!

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, που εξελέγη δήμαρχος Νέας Υόρκης, εκτίμησε ότι η πόλη, γενέτειρα του Αμερικανού Προέδρου, μπορεί να «δείξει σ’ ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει».

Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος Μαμντάνι, που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, τόνισε ακόμη ότι νίκησε «η ελπίδα την τυραννία» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως».

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος απηύθυνε στη συνέχεια ένα άμεσο μήνυμα προς τον Τραμπ, λέγοντας ότι, αν υπήρχε μια πόλη που θα μπορούσε να δείξει στο έθνος πώς να νικήσει τον Τραμπ, αυτή ήταν «η πόλη που τον ανέδειξε».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Λευκός Οίκος άλλαξε το λογότυπο των Νικς, της ομάδας που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, σε «Trump is your President» (σ.σ. «Ο Τραμπ είναι ο Πρόεδρός σου»)!