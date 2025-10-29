O μοναδικός GOAT, Μάικλ Τζόρνταν, είπε όλα όσα σκεφτόμαστε: «Παίζεις 3 ώρες μπάσκετ την ημέρα! Τι κάνεις τις υπόλοιπες; Γιατί να ξεκουραστείς;»

Ο Μάικλ Τζόρνταν εξέφρασε τους προβληματισμούς που έχει με το load management.

Όλοι ξέρουμε τον Μάικλ Τζόρνταν και το στίγμα που έχει αφήσει στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ αλλά και γενικότερα του αθλητισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο ίδιος, μέσα από μία πρόσφατη συνέντευξή του στη νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον ίδιο, εξέφρασε τους προβληματισμούς που έχει με το load management που κάνουν οι παίκτες στο NBA.

Ο Τζόρνταν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να χάνει παιχνίδι και υπογράμμισε ότι αν η δουλειά ενός παίκτη είναι να παίζει τρεις ώρες την ημέρα μπάσκετ, τι κάνει τις υπόλοιπες;