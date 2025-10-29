O μοναδικός GOAT, Μάικλ Τζόρνταν, είπε όλα όσα σκεφτόμαστε: «Παίζεις 3 ώρες μπάσκετ την ημέρα! Τι κάνεις τις υπόλοιπες; Γιατί να ξεκουραστείς;»
Όλοι ξέρουμε τον Μάικλ Τζόρνταν και το στίγμα που έχει αφήσει στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ αλλά και γενικότερα του αθλητισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο ίδιος, μέσα από μία πρόσφατη συνέντευξή του στη νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον ίδιο, εξέφρασε τους προβληματισμούς που έχει με το load management που κάνουν οι παίκτες στο NBA.
Ο Τζόρνταν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να χάνει παιχνίδι και υπογράμμισε ότι αν η δουλειά ενός παίκτη είναι να παίζει τρεις ώρες την ημέρα μπάσκετ, τι κάνει τις υπόλοιπες;
