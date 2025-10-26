NBA, Ο Γκόρντον υπενθύμισε γιατί είναι ο πρωταγωνιστής των καρφωμάτων: Το 360 slam που «τρέλανε» το Ντένβερ! (vid)
Οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν εντυπωσιακή πρεμιέρα μπροστά στο κοινό τους, επικρατώντας με το εμφατικό 133-111 των Φοίνιξ Σανς, σε μια βραδιά όπου ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε ακόμη ένα τριπλό… κομψοτέχνημα στο προσωπικό του ρεπερτόριο.
Από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους «Σβώλους» ήταν ο Άαρον Γκόρντον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ προσέφερε αδιαμφισβήτητα το highlight της βραδιάς.
AARON GORDON 360 SLAM 😱
NUGGETS LEAD AT THE BREAK.
📺 NBA League Pass
📲 https://t.co/7Dn4QFI6Ue pic.twitter.com/HN8s6lRcla— NBA (@NBA) October 26, 2025
Ο Άαρον Γκόρντον συνεχίζει το εντυπωσιακό ξεκίνημά του στη σεζόν και το απέδειξε μετά από ένα άψογο give-and-go με τον Νίκολα Γιόκιτς ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα εκρηκτικό alley-oop κάρφωμα 360 μοιρών, ξεσηκώνοντας το κοινό. Μετά το ματς, ο Γκόρντον ρωτήθηκε για το θεαματικό του κάρφωμα και απάντησε με χιούμορ: «Προσπαθούσα να μπω στο Top 10 του ESPN… “Da na na, da na na.”»
Aaron Gordon on his WILD 360 slam tonight:— NBA (@NBA) October 26, 2025
"I was trying to get on Top 10... da na na, da na na." https://t.co/uE52CvezuK pic.twitter.com/cEYJQOskkK
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γκόρντον είχε ήδη κλέψει τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα απέναντι στους Γουόριορς, όταν σημείωσε 50 πόντους.
