Το απίθανο κάρφωμα των 360 μοιρών του Άαρον Γκόρντον έκλεψε την παράσταση στη νίκη των Νάγκετς επί των Σανς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν εντυπωσιακή πρεμιέρα μπροστά στο κοινό τους, επικρατώντας με το εμφατικό 133-111 των Φοίνιξ Σανς, σε μια βραδιά όπου ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε ακόμη ένα τριπλό… κομψοτέχνημα στο προσωπικό του ρεπερτόριο.

Από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους «Σβώλους» ήταν ο Άαρον Γκόρντον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ προσέφερε αδιαμφισβήτητα το highlight της βραδιάς.

Ο Άαρον Γκόρντον συνεχίζει το εντυπωσιακό ξεκίνημά του στη σεζόν και το απέδειξε μετά από ένα άψογο give-and-go με τον Νίκολα Γιόκιτς ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα εκρηκτικό alley-oop κάρφωμα 360 μοιρών, ξεσηκώνοντας το κοινό. Μετά το ματς, ο Γκόρντον ρωτήθηκε για το θεαματικό του κάρφωμα και απάντησε με χιούμορ: «Προσπαθούσα να μπω στο Top 10 του ESPN… “Da na na, da na na.”»

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γκόρντον είχε ήδη κλέψει τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα απέναντι στους Γουόριορς, όταν σημείωσε 50 πόντους.

