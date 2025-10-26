Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν την περσινή σεζόν και με πειστική εμφάνιση στην Ατλάντα, επικράτησαν των Χοκς με 117-100, κάνοντας το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς στο NBA.
Μετά από δύο παιχνίδια που κρίθηκαν σε διπλές(!) παρατάσεις, αυτή τη φορά οι Θάντερ δεν χρειάστηκαν ηρωισμούς. Κυριάρχησαν από νωρίς, έχτισαν διαφορά ασφαλείας και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Οι Χοκς, που αγωνίστηκαν χωρίς τρεις βασικούς (Πορζίνγκις, Τζάλεν Τζόνσον και Ρισασέ), δεν κατάφεραν να προβάλουν σοβαρή αντίσταση απέναντι στην καλοκουρδισμένη «μηχανή» της Οκλαχόμα.
Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έφτασε τους 30 πόντους σε μόλις 29 λεπτά, με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ έχει πλέον 120 πόντους σε 122 λεπτά συνολικά στα τρία πρώτα παιχνίδια του. Εντυπωσιακός και ο Τσετ Χόλμγκρεν, που ήταν ο πρώτος σκόρερ των Θάντερ με 31 πόντους και 12 ριμπάουντ, έχοντας 6/8 τρίποντα.
SGA & Chet combine for 61 POINTS in OKC's win!@ChetHolmgren: 31 PTS, 12 REB, 6-8 3PM@shaiglalex: 30 PTS, 12-17 FGM— NBA (@NBA) October 26, 2025
⚡️ Thunder move to 3-0 to start the season ⚡️ pic.twitter.com/8OVtH7R8ST
Μετά το ματς, όταν ο σταρ των Θάντερ ρωτήθηκε για το γεγονός ότι αντιμετώπισε τον ξάδερφό του, Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, απάντησε με χαρακτηριστική ψυχραιμία: «Δεν βλέπω συγγένειες όταν παίζω. Θα τον αγκαλιάσω μετά το ματς».
Από πλευράς Χοκς, ο Τρέί Γιανγκ είχε 15 πόντους και 10 ασίστ, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-31, 55-60, 80-90, 117-100
