Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε μία ακόμη τρομερή εμφάνιση, στη νίκη των Μπακς επί των Ράπτορς με 122-116.

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να συνεχίσουν με νίκη την πορεία τους στο NBA, έχοντας σημειώσει ένα μεγάλο «διπλό» επί των Τορόντο Ράπτορς με 122-116.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «Ελάφια» ήταν για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak, στα 37:36 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, κατάφερε να σημειώσει 31 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές. Παράλληλα μάζεψε 20 ριμπάουντ ενώ πήρε 7 ασίστ και έκανε 1 μπλοκ.