Μπακς: Το επιβλητικό double double του Αντετοκούνμπο μέσα στο Τορόντο
Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να συνεχίσουν με νίκη την πορεία τους στο NBA, έχοντας σημειώσει ένα μεγάλο «διπλό» επί των Τορόντο Ράπτορς με 122-116.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «Ελάφια» ήταν για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak, στα 37:36 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, κατάφερε να σημειώσει 31 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές. Παράλληλα μάζεψε 20 ριμπάουντ ενώ πήρε 7 ασίστ και έκανε 1 μπλοκ.
Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.