Μετά από ένα απίθανο ματς δύο παρατάσεων οι Θάντερ επικράτησαν με 141-135 των Πέισερς, με τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να έχει 55 πόντους.

Remake των περσινών τελικών είχαμε στην Ιντιάνα. Οι Θάντερ άντεξαν και μετά από δεύτερη παράταση επικράτησαν με 141-135 σε ένα απίθανο ματς, από τα κορυφαία των τελευταίων ετών στη λίγκα.

Ο Σιάκαμ ήταν εκείνος που έγραψε το 113-113 και έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο, ενώ ο Μάθουριν ισοφάρισε σε 124-124 για να πάμε και σε δεύτερη παράταση, με τις δύο ομάδες να μας χαρίζουν ένα έπος.

Στη δεύτερη παράταση η Οκλαχόμα βρήκε τις λύσεις και τελικά πήγε στο 2-0, παίρνοντας δεύτερο σερί ματς στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο μετά τους Ρόκετς.

Ο σταρ των Θάντερ Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν εκπληκτικός με 55 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 26 είχε Μίτσελ, 22 ο Γουίγκινς και 15 με 12 ριμπάουντ ο Χόλμγκρεν. Από την άλλη ο Σιάκαμ μέτρησε 32 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Μάθουριν να έχει 36 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Η Ιντιάνα παρά το γεγονός πως δεν θα έχουν σε όλη τη σεζόν τον Χαλιμπέρτον στάθηκαν εξαιρετικά και έβγαλαν το λάδι στην Οκλαχόμα που έδειξε στο τέλος την ικανότητα της να χειρίζεται οριακά ματς.