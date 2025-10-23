Ο Μοράντ οδηγεί το Μέμφις, νίκες για Ράπτορς και Μάτζικ (vids)

Γκρίζλις, Μάτζικ και Ράπτορς ξεκίνησαν με νίκη την πορεία τους στο ΝΒΑ.

Οι Μάτζικ πήραν το σκληρό ματς με το Μαϊάμι, αφού επικράτησαν με 125-121. Ο Πάολο Μπανκέρο είχε 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Βάγκνερ πρόσθεσε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Στον αντίποδα ο Πάουελ τελείωσε με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ και διπλός Αντεμπάγιο με 15 πόντους και 12 ασίστ.

Ο Μοράντ είναι αγριεμένος

Οι Γκρίζλις νικησαν με 128-122 τους Πέλικανς στην πρεμιέρα, με τον Μοράντ να έχει 35 πόντους και τον Τζάκσον να μετρά 18 με 8 ριμπάουντ. Ο Γούιλιαμσον από την άλλη πλευρά είχε 27 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενω ο Τζόουνς τελείωσε με 17 και 9 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Προσγείωσε την Ατλάντα το Τορόντο

Οι Χοκς ξεκίνησαν με φιλοδοξίες της σεζόν αλλά στο πρώτο τους ματς ηττήθηκαν εντός έδρας με 118-138 από τους Ράπτορς. Το Τορόντο είδε τον Ίνγκραμ να έχει 25 πόντους και τον Μπαρνς να μετρά 22 πόντους με 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Καλό ματς και ο Ντικ με 21 πόντους. Στον αντίποδα από 22 πόντους είχαν οι Τζόνσον και Γιανγκ, ενώ 20 πόντους με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Πορζίνγκις.

Ελπιδοφόρο ξεκίνημα οι Τζαζ

Οι Τζαζ ήταν καλύτεροι από τους Κλίπερς και επικράτησαν με 129-108 δείχνοντας εξαιρετική εικόνα. Ο Κέσλερ σταμάτησε στους 22 πόντους και ο Μάρκανεν έβαλε 20 πόντους όπως και ο Σάνσεμπο. Στον αντίποδα 19 πόντους είχε ο Ζούμπατς και ο Χάρντεν πρόσθεσε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι σφήκες τσίμπησαν τους Νετς

Οι Χόρνετς καθάρισαν τους Νετς εύκολα με 137-116 και είχαν πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Μίλερ είχε 25 πόντους, ο Μπολ μέτρησε 20 με 8 ασίστ και ο Μπρίτζες είχε 18 πόντους με 11 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ για τους Νετς ο Κλάξτον με 17 πόντους, αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του.