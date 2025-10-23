Ο Μοράντ οδηγεί το Μέμφις, νίκες για Ράπτορς και Μάτζικ (vids)
- Ο Μοράντ είναι αγριεμένος
- Προσγείωσε την Ατλάντα το Τορόντο
- Ελπιδοφόρο ξεκίνημα οι Τζαζ
- Οι σφήκες τσίμπησαν τους Νετς
Οι Μάτζικ πήραν το σκληρό ματς με το Μαϊάμι, αφού επικράτησαν με 125-121. Ο Πάολο Μπανκέρο είχε 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Βάγκνερ πρόσθεσε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Στον αντίποδα ο Πάουελ τελείωσε με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ και διπλός Αντεμπάγιο με 15 πόντους και 12 ασίστ.
Οι Γκρίζλις νικησαν με 128-122 τους Πέλικανς στην πρεμιέρα, με τον Μοράντ να έχει 35 πόντους και τον Τζάκσον να μετρά 18 με 8 ριμπάουντ. Ο Γούιλιαμσον από την άλλη πλευρά είχε 27 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενω ο Τζόουνς τελείωσε με 17 και 9 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό.
Οι Χοκς ξεκίνησαν με φιλοδοξίες της σεζόν αλλά στο πρώτο τους ματς ηττήθηκαν εντός έδρας με 118-138 από τους Ράπτορς. Το Τορόντο είδε τον Ίνγκραμ να έχει 25 πόντους και τον Μπαρνς να μετρά 22 πόντους με 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Καλό ματς και ο Ντικ με 21 πόντους. Στον αντίποδα από 22 πόντους είχαν οι Τζόνσον και Γιανγκ, ενώ 20 πόντους με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Πορζίνγκις.
Οι Τζαζ ήταν καλύτεροι από τους Κλίπερς και επικράτησαν με 129-108 δείχνοντας εξαιρετική εικόνα. Ο Κέσλερ σταμάτησε στους 22 πόντους και ο Μάρκανεν έβαλε 20 πόντους όπως και ο Σάνσεμπο. Στον αντίποδα 19 πόντους είχε ο Ζούμπατς και ο Χάρντεν πρόσθεσε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Οι Χόρνετς καθάρισαν τους Νετς εύκολα με 137-116 και είχαν πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Μίλερ είχε 25 πόντους, ο Μπολ μέτρησε 20 με 8 ασίστ και ο Μπρίτζες είχε 18 πόντους με 11 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ για τους Νετς ο Κλάξτον με 17 πόντους, αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του.
