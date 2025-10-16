Αντετοκούνμπο: Η φάρσα των Μπακς και η αντίδραση του τρομαγμένου Γιάννη (vid)

Oι Μπακς τρόμαξαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φάρσα που του έκαναν και η αντίδραση του είναι όλα τα λεφτά.

Μπορεί να μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της regular season του ΝΒΑ, αλλά οι ομάδες και οι παίκτες... χαλαρώνουν όπου βρίσκουν ευκαιρία με διάφορα... παιχνίδια. Οι Μπακς λοιπόν είπαν να κάνουν φάρσα στους παίκτες τους και να τους τρομάξουν. Έβαλαν μια ψεύτικη αράχνη μέσα σε ένα κουτάκι και όταν το άνοιγαν πεταγόταν προς τα έξω. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την... έπαθε και η αντίδραση του ήταν όλα τα λεφτά.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αφού ηττήθηκαν με 116-112 σε ματς της preseason. O Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 16 πόντους σε 24:52 λεπτά εντός παρκέ ενώ παράλληλα μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.

Αξίζει να δείτε τις αντιδράσεις όλων των παικτών και τον Θανάση που δεν... μάσησε ιδιαίτερα