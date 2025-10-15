Ο Νίκος ψέλνει στο Gazz Floor powered by Novibet: Γιατί οι Μπακς ξέχασαν τον Κώστα Αντετοκούνμπο;

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, έψαλε και πάλι στο Gazz Floor powered by Novibet μιλώντας για τους Μπακς και τους Αντετοκούνμπο!

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, ο «ψάλτης» του Gazz Floor powered by Novibet, άνοιξε το... ψαλτήρι του και ασχολήθηκε με τη μετακίνηση του Αλεξ Αντετοκούνμπο στους Μπακς και διερωτάται πώς στο καλό ξέφυγε από την ομάδα του Μιλγουόκι ο Κώστας...

«Πρέπει να είναι η πιο ακραία περίπτωση. Ο Αλεξ Αντετοκούνμπο να έχει συμβόλαιο σε ομάδα ΝΒΑ. Ο κακός θα πει "είναι ο χειρότερος παίκτης που είχε συμβόλαιο σε ομάδα ΝΒΑ". Εντάξει, το λέω γιατί καλά - καλά δεν μπορούσε να βρει θέση στον Άρη, που έπαιζε για λίγο, στον ΠΑΟΚ πέρυσι... Γενικά, δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς με αντικειμενικά δεδομένα.

Αυτό μας δείχνει πόσο διατεθειμένος είναι ο οργανισμός των Μπακς για να δώσει γη και ύδωρ στον Γιάννη για να τον κρατήσει δικό του. Διότι, άλλη εξήγηση δεν έχει αυτό το φαινόμενο. Θα μου πείτε "πώς τους ξέφυγε ο Κώστας;". Εντάξει κι ο Αλεξ είχε συμβόλαιο κι ο Θανάσης είχε φλερτάρει με τον Άρη και μ' άλλη ελληνική ομάδα. Γενικά, αυτή τη στιγμή, στο Μιλγουόκι είναι: "Ό,τι θέλει το παιδί". Το παιδί είναι ο Γιάννης, ο οποίος έχει τα κλειδιά όχι μόνο της ομάδας, αλλά και της πόλης».

Το απόσπασμα από το... ψαλτήρι του Νίκου Παπαδογιάννη στο Gazz Floor powered by Novibet: