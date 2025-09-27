Το δικό του όνειρο στο NBA θα προσπαθήσει να ζήσει και να διεκδικήσει ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, Τζον Πουλακίδας!

Ο 22χρονος ομογενής μπασκετμπολίστας, απόφοιτος του διάσημου Γέιλ, μπορεί να μην επιλέχθηκε στο draft του NBA ωστόσο δεν τα... παρατάει.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς είναι η ομάδα που του εμπιστεύθηκε Exhibit 10 συμβόλαιο και εκείνος θα προσπαθήσει να διεκδικήσει μια θέση στο τελικό ρόστερ των Καλιφορνέζων.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του σεζόν, ο Πουλακίδας (ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες, όντας Έλληνας δεύτερης γενιάς, γεννημένος στο Νάπερβιλ του Ιλινόι) στο NCAA «έγραψε» εξαιρετικά νούμερα, έχοντας 19.4 πόντους με 41% στα τρίποντα και 3.3 ριμπάουντ.

Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους Κλίπερς, οι οποίοι θα του δώσουν την ευκαιρία να τον δοκιμάσουν μέσω του Exhibit 10 συμβολαίου.

Τι είναι όμως το Exhibit 10 συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Πουλακίδας;

Ουσιαστικά πρόκειται για μια μονοετής, μη εγγυημένη συμφωνία του κατώτατου μισθού στο NBA, η οποία επιτρέπει στις ομάδες να αξιολογούν παίκτες κατά την την διάρκεια της preseason. Περιλαμβάνει έναν όρο που επιτρέπει την μετατροπή του σε συμβόλαιο Two-Way και ένα bonus, συνήθως έως 75.000 δολάρια, εάν ο παίκτης παίξει για την θυγατρική ομάδα της G League για τουλάχιστον 60 ημέρες αφού αποδεσμευτεί από την ομάδα του NBA.

Με λίγα λόγια χρησιμοποιείται κυρίως για να δίνει στις ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάζει παίκτες οι οποίοι παλεύουν για μια θέση στο ρόστερ. Και από τη στιγμή που το Exhibit 10 δεν είναι εγγυημένο συμβόλαιο η ομάδα μπορεί να αποδεσμεύσει τον παίκτη χωρίς να έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Να σημειωθεί ότι κάθε ομάδα μπορεί να έχει το πολύ έξι συμβόλαια Exhibit 10 ταυτόχρονα. Κάτι που σημαίνει ότι το... έργο του Πουλακίδα να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας, μόνο εύκολο δεν θα είναι.