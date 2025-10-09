Ντουράντ: Nτεμπούτο, trash talking και ... καθάρισμα στους Τζαζ (vid)

O Kέβιν Ντουράντ δεν χαρίστηκε σε έναν νέο παίκτη των Τζαζ στη νίκη των Ρόκετς με 140-127.

Οι Ρόκετς εντυπωσίασαν επιθετικά στη νίκη τους επί των Τζαζ με 140-127 σε ματς της preseason. Ο Ντουράντ που έκανε το ντεμπόυτο του στην preseason με τη νέα ομάδα του τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, ενώ double double πέτυχε ο Σενγκούν με 13 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά το πάλεψε ο rookie Μπέιλι με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά δεν έσωσε την ομάδα του.

Ο KD έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια του ματς, αφού δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση από έναν νέο παίκτη των Μορμόνων που καθόταν στον πάγκο και προσπαθούσε να του χαλάσει το μυαλό πριν τις βολές. «Είσαι καινούργιος εδώ! Το ήξερες εδώ, αγόρι μου! Γιατί μιλάς ρε φίλε; Κάτσε κάτω, ρε φίλε!», ανέφερε ο KD.

Το Χιούστον φέτος δείχνει έτοιμο για μεγάλα πράγματα με Ντουράντ, Σενγκούν, Τόμπσον, Τζαμπάρι Σμιθ και Φίνεϊ-Σμιθ, αλλά έχασε τον ΒανΒλίτ που τραυματίστηκε σοβαρά.