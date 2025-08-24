Πάου Γκασόλ για Κόμπι: «Μου λείπεις και θα σε αγαπώ πάντα»

Ο Πάου Γκασόλ έδειξε για άλλη μια φορά πως δεν ξεχνά τον φίλο του και πρώην συμπαίκτη του, Κόμπι Μπράιαντ.

Το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο σπουδαίος Κόμπι Μπράιαντ θα έκλεινε τα 47 του χρόνια. Μπορεί ο Black Mamba να έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα το 2020 μαζί με την κόρη του, Τζίτζι, ωστόσο οι λάτρεις του αθλήματος δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ για τις στιγμές μαγείας και τον τρόπο που υπηρέτησε το άθλημα.

Ένας πολύ καλός του φίλος που στέκεται όπως μπορεί δίπλα στην οικογένεια του Κόμπι, είναι ο Πάου Γκασόλ. O Iσπανός ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον πρώην συμπαίκτη του στο twitter. «Χρόνια πολλά φίλε. Μου λείπεις και θα σε αγαπώ πάντα», έγραψε.

Συνεργάστηκαν από το 2008 μέχρι το 2014 στους Λέικερς με αποκορύφωμα δύο πρωταθλήματα, το 2009 και το 2010. Η σχέση τους ήταν εξαιρετική και ποτέ δεν σταμάτησε ο ένας να δείχνει τον σεβασμό του για τον άλλο. Από τα κορυφαία δίδυμα του ΝΒΑ δίχως αμφιβολία εκείνη την εποχή.