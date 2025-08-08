Ο άνθρωπος που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στην κορυφή, Τζόε Μαζούλα, φαίνεται πως θα παραμείνει για αρκετά χρόνια ακόμη κάτοικος της Βοστώνης, έχοντας υπογράψει πολυετής επέκταση.

Μπορεί ο Τζόε Μαζούλα να είναι μόλις 37 χρονών, ωστόσο έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του NBA αφού έγινε ο προπονητής που οδήγησε τους Μπόστον Σέλτικς ξανά στην κορυφή μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, το 2024.

Όπως έκανε γνωστό η εμβληματική ομάδα, ο νεαρός τεχνικός αναμένεται να παραμείνει στο πόστο του για αρκετά ακόμη χρόνια αφού όπως έγινε επίσημα γνωστό, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια σε μία πολυετή επέκταση του συμβολαίου, οι όροι του οποίου δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα.

Ο Μαζούλα από την πλευρά του ανέφερε ότι: «Είναι μία πραγματική ευλογία. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την πίστη μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεργασία με τα γκρουπ ιδιοκτησίας, τη βοήθεια του Μπραντ και την υποστήριξη από το επιτελείο μας. Πιο σημαντικό, είμαι ευγνώμων για τους παίκτες που είχα τη δυνατότητα να προπονήσω τις τελευταίες τρεις σεζόν. Ανυπομονώ να αγωνιστώ για τους Σέλτικς και την πόλη της Βοστώνης».