Ο Σαμς Σαράνια αναφέρθηκε ξανά στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με τα όσα ξέρει ο ίδιος δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση για το μέλλον του Greek Freak στους Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντάχθηκε τη Δευτέρα (4/8) στο δυναμικό του Βασίλη Σπανούλη όπου πραγματοποιεί μαζί με την υπόλοιπη Εθνική ομάδα την προετοιμασία ενόψει του EuroBasket, ωστόσο το όνομά του παραμένει να είναι ανάμεσα σε ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Σαμς Σαράνια σε παρουσία του στην εκπομπή First Take, δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση από την πλευρά του Greek Freak, η οποία αφορά το μέλλον του.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φήμες μετά τον νέο αποκλεισμό των Μπακς από τον πρώτο γύρο των Playoffs, έφεραν ξανά στο προσκήνιο την πιθανότητα ο σταρ των «Ελαφιών» να αποτελέσει παρελθόν από το Μιλγουόκι, αναζητώντας την ομάδα με την οποία θα μπορέσει να κατακτήσει το δεύτερο του πρωτάθλημα στο NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο έγκυρος insider ανέφερε: «Μου λένε ότι ακόμα δεν έχει παρθεί καμία απόφαση σχετικά με το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα φύγει. Συνεχίζει να αξιολογεί το μέλλον του. Τον Μάιο ανέφερα ότι εξετάζει αν η καλύτερη επιλογή για εκείνον είναι το Μιλγουόκι ή κάπου αλλού. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται.

Τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει αρκετές σοβαρές συζητήσεις. Το βασικό ερώτημα που έχει ο Γιάννης είναι: "Μπορώ να κερδίσω πρωτάθλημα με αυτό το ρόστερ; Θα είναι αυτό το ρόστερ για τη νέα χρονιά και τη σεζόν 2026-27;" για το δεύτερο πρωτάθλημα; Θέλει να κατακτήσει το δεύτερο πρωτάθλημα.

Πολλές ομάδες παρακολουθούν για το ποια απόφαση θα πάρει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Έχουν υπάρξει παραδείγματα στο παρελθόν. Ο Κάιρι Ίρβινγκ έγινε trade στους Σέλτικς τον Αύγουστο. Ο Λίλαρντ έγινε trade στο Μιλγουόκι τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν λοιπόν συμφωνίες που γίνονται αργά το καλοκαίρι».

