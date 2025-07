Στο εδώλιο του δικαστηρίου του Λας Βέγκας εμφανίστηκε την Τρίτη (29/7) ο Μάρκους Μόρις, λίγα 24ωρα μετά τη σύλληψή του για χρήση ακάλυπτης επιταγής σε καζίνο της περιοχής.

Ο 35χρονος πρώην NBAer, Μάρκους Μόρις, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαστικής αρχής με χειροπέδες και φορώντας την τυπική πορτοκαλί φόρμα φυλακής, ενώ η παρουσία του ενώπιον της έδρας δεν συνοδεύτηκε από καμία δήλωση.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του για αποφυλάκιση με εγγύηση, με αποτέλεσμα ο Μόρις να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι νεωτέρας.

Ο Μόρις, που επιλέχθηκε στο Νο.17 του 2011 NBA Draft από τους Χιούστον Ρόκετς, έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Σανς, Πίστονς, Σέλτικς, Νικς, Κλίπερς, Σίξερς και Καβαλίερς.

Δεν αγωνίστηκε σε καμία ομάδα την περασμένη σεζόν (2023/24), ενώ στο παρελθόν έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο αφού το 2012 είχε καταδικαστεί για βιαιοπραγία, ενώ το 2015 απαλλάχθηκε από αντίστοιχη κατηγορία.

VIDEO: Marcus Morris just appeared in a Florida court for the first time since his arrest and things did not go the NBA star's way ⚖️ https://t.co/HklxZUCZqc pic.twitter.com/HdJqMn6IjP