Waive από τους ΧΙούστον Ρόκετς έγινε ο Τζοκ Λαντέιλ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Ο Τζοκ Λαντέιλ βρίσκεται πλέον στη λίστα των ελευθέρων, όπως ενημέρωσε ο Σαμς Σαράνια. Ο Αυστραλός σέντερ έγινε waive από τους Χιούστον Ρόκετς και πλέον μπορεί ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει.

Θυμίζουμε πως ο 30χρονος είχε υπογράψει τετραετές το καλοκαίρι του 2023 και έχει λαμβάνειν 8 εκατομμύρια δολάρια. Την περσινή σεζόν στους Ρόκετς είχε παίξει 42 παιχνίδια κανονικής περιόδου, με 4.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ.

Φυσικά αναμένεται να αναζητήσει τον μελλοντικό του σταθμό στο NBA, αλλά αν και εφόσον δεν καταφέρει να βρει κάποια ομάδα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τότε το ενδεχόμενο της Ευρώπης είναι υπαρκτό. Και αυτό διότι αρκετές ομάδες, μεταξύ αυτών ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αναζητούν σέντερ από το πάνω ράφι.

