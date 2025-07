Παίκτης των Ντιτρόιτ Πίστονς είναι πλέον ο Ντάνκαν Ρόμπινσον, με τον Σιμόνε Φοντέκιο να μετακομίζει στους Μαϊάμι Χιτ.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Ρόμπινσον συμφώνησε για τρία χρόνια με τα «Πιστόνια», βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο 48 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο πλαίσιο του sign and trade μεταξύ των δύο ομάδων, οι Χιτ δεν έμειναν με άδεια χέρια και έχουν πλέον στο δυναμικό τους τον Φοντέκιο. Με τον Ιταλό ωστόσο να βρίσκεται στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου που είχε υπογράψει.

Με τον Ρόμπινσον να μη βρίσκει τελικά κοινό σημείο, ώστε να παραμείνει στους Χιτ, όπως γραφόταν τις τελευταίες ημέρες. Σε μία ομάδα που αγωνίζεται από το 2018, τότε που ξεκίνησε δηλαδή την καριέρα του στο NBA.

Την περασμένη σεζόν ο 31χρονος αγωνίστηκε σε 74 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, με 11.0 πόντους μέσο όρο, έχοντας 39.3% στο τρίποντο, 2.4 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ.

Detroit is trading Simone Fontecchio to Miami to acquire Duncan Robinson in a sign-and-trade, sources tell ESPN. https://t.co/UFBaJcSaor