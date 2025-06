Οι Πίστονς αναμένεται να μπουν στο... παιχνίδι απόκτησης του Ντάνκαν Ρόμπινσον.

Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην free agency και να μην κάνει opt-in στην οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους Μαϊάμι Χιτ. Ο Αμερικανός γκαρντ αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του, το οποίο θα του έδινε 20 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια με αυτήν την απόφαση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αποχωρήσει από τους Μαϊαμι Χιτ.

Πάντως την υπόθεση παρακολουθούν και οι Πίστονς. Σύμφωνα με τον Μarc Stein το Ντιτρόιτ αναμένεται να μπει στο... κυνήγι απόκτησης του.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, οι Εισαγγελείς των ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα σε βάρος ενός παίκτη που ήταν στους Ντιτρόιτ Πίστονς, τον Μαλίκ Μπίσλεϊ για κατηγορίες περί στοιχηματισμού που σχετίζονται με αγώνες του NBA.

Τόσο ο Μπίσλεϊ όσο και ο Ντάνκαν Ρόμπινσον είναι εξαιρετικοί σουτέρ, με τον δεύτερο να έχει παίξει δύο φορές σε τελικούς με το Μαϊάμι.

