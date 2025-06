Ο Νικολά Μπατούμ έμεινε ελεύθερος και στο φόντο βρίσκεται νέο συμβόλαιο με τους Κλίπερς.

Ο Νικολά Μπατούμ πήρε την απόφαση να μην ανανεώσει την option του με τους Λος Άντζελες Κλίπερς για έναν χρόνο (2025-26) έναντι 4.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 36χρονος φόργουορντ θεωρείται πλέον free agent, όμως υπάρχει η πρόθεση τόσο από την πλευρά του παίκτη τόσο και από την πλευρά της ομάδας του Λος Άντζελες να υπογράψει νέο συμβόλαιο με βελτιωμένες αποδοχές, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

