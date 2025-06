Σε μια κίνηση που δεν περίμεναν πολλοί οι Σέλτικς έστειλαν τον Χόλιντεϊ στο Πόρτλαντ για να πάρουν τον Άνφερνι Σάιμονς.

Δεν έχασαν καθόλου χρόνο οι Σέλτικς και μπήκαν δυνατά ενόψει της νέας σεζόν, όπου ο Τζέισον Τέιτουμ δεν θα παίξει λόγω της ρήξης αχιλλείου που υπέστη. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Κέλτες έστειλαν στο Πόρτλαντ τον Τζρου Χόλιντεϊ και απέκτησαν τον Ανφέρνι Σάιμονς, μαζί με δύο picks δευτέρου γύρου στο draft.

Ο Χόλιντεί ήταν ένα από τα κλειδιά της Βοστώνης για τον τίτλο του 2024, ενώ ο Σάιμονς τα τελευταία χρόνια αποτελούσε τον πιο ταλαντούχο παίκτη των Μπλέιζερς και τη μεγαλύτερη ελπίδα τους.

Προφανώς οι Σέλτικς κοιτάζουν και την επόμενη μέρα και θέλουν να ανανεώσουν τόστερ τους με αυτήν την προσθήκη. Άλλωστε ο Σάιμονς θα τους δώσει πράγματα στην επίθεση και θα βελτιωθεί κι άλλο στο μέλλον.

BREAKING: The Boston Celtics have traded Jrue Holiday to the Portland Trail Blazers for Anfernee Simons and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/2ycXQicGkT