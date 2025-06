Παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς παραμένει ο Ντάριο Σάριτς, κάνοντας χρήση της οψιόν για τη σεζόν 2025-26.

Ο Ντάριο Σάριτς επέλεξε την παραμονή του στους Ντένβερ Νάγκετς. Ο Κροάτης φόργουορντ είχε δικαίωμα να κάνει χρήση της οψιόν στο συμβόλαιό του και να παραμείνει στην παρέα του Νίκολα Γιόκιτς για την επόμενη σεζόν.

Πράγμα που έπραξε και θα συνεχίσει στο NBA, λαμβάνοντας το ποσό των 5.4 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει υπογράψει. Ο 31χρονος φόργουορντ βρέθηκε στο στόχαστρο ομάδων της EuroLeague, όμως θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Εκεί όπου βρίσκεται από το 2016, όταν και μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια και τους Σίξερς. Ο Σάριτς έχει φορέσει τις φανέλες των Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ, Γουόριορς, ενώ η τελευταία του σεζόν στους Νάγκετς δεν ήταν η ιδανικότερη.

Αφού αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, με 13 λεπτά μέσο όρο και 3.5 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ.

Dario Saric has activated his player option for the next season wirh Denver Nuggets!#BeoBasket