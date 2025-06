Μετά τον Κάιρι Ίρβινγκ που είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του σχετικά με το αν η γη είναι στρογγυλή, ακόμα ένας σούπερ - σταρ του NBA, ο Τάιλερ Χίρο, ήρθε να προκαλέσει σάλο με τις απόψεις του.

Περίοδος διακοπών για τους περισσότερους παίκτες του NBA και είναι μια καλή ευκαιρία για πολλούς από αυτούς να μιλήσουν χαλαρά σε διάφορα podcast και μάλιστα για θέματα που δεν αφορούν μόνο το μπάσκετ.

Ένας εξ αυτών και ο Τάιλερ Χίρο, που έπειτα από μία εξαιρετική σεζόν -τουλάχιστον σε ατομικό επίπεδο- με τους Μαϊάμι Χιτ, αποφάσισε να χαλαρώσει μέσω ενός Twitch των Άντιν Ρος και N3on, οι οποίοι είναι πολύ δημοφιλείς στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σε αυτή τη συζήτηση που είχε, λοιπόν, ο γκαρντ των Χιτ μετέφερε ιδιαίτερα «διαμαντάκια» σχετικά με τις απόψεις τους για πολλές καταστάσεις στη ζωή, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις και στους streamers, αλλά και στους χιλιάδες που παρακολουθούσαν.

Tyler Herro says he doesn't believe in history before 1950 😕 pic.twitter.com/dA5sD17OF8