Στον Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν άρεσε το σχόλιο του Στίβεν Σμιθ περί... underachiever και απάντησε με έμμεσο τρόπο στο Instagram.

Η κριτική του Στίβεν Σμιθ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο δε γινόταν να περάσει απαρατήρητη. Ο γνωστός σχολιαστής του NBA, χαρακτήρισε μεταξύ άλλων τον Greek Freak underachiever, σε περίπτωση που δεν κατακτήσει άλλο πρωτάθλημα στην καριέρα του.

.@stephenasmith's one word to describe Giannis' career if he doesn't win another championship: "underachiever." 😯



"You don't look at somebody that dominant, that fantastic, with that kind of fire in his belly to compete, on a night in night out basis and all you have is one… pic.twitter.com/ZgrMx0KAPP