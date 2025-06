Nτέρμπι είχαμε για το βραβείο του MVP των τελικών Ανατολής, με τον Σιάκαμ να νικά στο... νήμα τον Χαλιμπέρτον.

Οι Ιντιάνα Πέισερς επικράτησαν με 125-108 των Νιου Γιορκ Νικς και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να γίνουν πρωταθλητές της Ανατολής. Επίσης θα παίξουν τελικούς ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια!

Ο Πασκάλ Σιάκαμ, ήταν αναδείχθηκε σε MVP των τελικών της δυτικής περιφέρειας, αφήνοντας πίσω του τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον. Μάλιστα η ψηφοφορία ήταν ντέρμπι και ο Καμερουνέζος που πήρε πρωτάθλημα το 2019 με τους Ράπτορς κέρδισε για μια ψήφο.

Πέντε ψήφους είχε ο Σιάκαμ, ενώ στους 4 σταμάτησε ο σταρ των Πέισερς, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον. Σημασία για την Ιντιάνα έχει το πρωτάθλημα και κανένα ατομικό βραβείο.

Pascal Siakam beat Hali for ECF MVP by only one vote 😳 pic.twitter.com/gIvYdEv9bi