Αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού βρίσκεται ο Ζάιον Γουίλιαμσον, με τους δικηγόρους του 24χρονου σταρ των Πέλικανς να αρνούνται κατηγορηματικά το παραπάνω.

Με τη βαριά κατηγορία του βιασμού έρχεται αντιμέτωπος ο Ζάιον Γουίλιαμσον. Ο σούπερ σταρ των Πέλικανς κατηγορείται συγκεκριμένα από την Τζέιν Ντο, με την οποία βρισκόταν σε σχέση επί μία πενταετία.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «η Τζέιν Ντο ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε σχέση με τον Γουίλιαμσον από το 2018 έως το 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνος είχε απειλητική συμπεριφορά εναντίον της.

Η συμπεριφορά αυτή ξεκίνησε στη Λουζιάνα και συνεχίστηκε σε αρκετές ακόμη πολιτείες. Η κακοποίηση ήταν σεξουαλική, φυσική, συναισθηματική και οικονομική. Ο Γουίλιαμσον απείλησε ότι ο προσωπικός του φρουρός θα πυροβολήσει την Ντο στο κεφάλι, απείλησε ότι θα πυροβολήσει τους γονείς της, ενώ παρακολουθούσε, αυτός και οι φίλοι του, τα βήματά της στη διάρκεια της ημέρας».

Η Τζέιν Ντο έχει απευθυνθεί στις Αρχές και το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ενώ από την πλευρά του Ζάιον, οι δικηγόροι του αναφέρουν πως οι ισχυρισμοί της είναι ψευδείς. «Λαμβάνουμε αυτούς τους ισχυρισμούς με τη μέγιστη σοβαρότητα και τους αρνούμαστε κατηγορηματικά. Οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην καταγγελία είναι κατηγορηματικά ψευδείς και απερίσκεπτοι» τονίζεται χαρακτηριστικά.

