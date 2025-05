Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος ξανά για δράση.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε σταθεί άτυχος τον Μάη του 2024, τότε που είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα. Αυτό δεν επέτρεψε στον Έλληνα φόργουορντ να αγωνιστεί στο Προολυμπιακό του ΣΕΦ και στη συνέχεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Φαίνεται όμως πως ο Elevator άφησε πίσω του τα δύσκολα. Ο Θανάσης ανακοίνωσε στο podcast του (Thanalysis) πως επιστρέφει στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και μένει να δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του.

Το «I'm back» του Θανάση είναι γεγονός. Tη σεζόν 2023-24 έπαιξε σε 34 ματς με τα ελάφια, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο για 4.6 λεπτά. Στα 32 του μπορεί να προσφέρει λύσεις στις θέσεις των forward σε όποια ομάδα τον αποκτήσει.

Thanasis Antetokounmpo announced he is cleared to play basketball after suffering an Achilles tear in May 2024 😤



