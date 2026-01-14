Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την αντίδραση του μετά τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων των Μπακς προς την ομάδα.

Οι Μπακς δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Τίμπεργουλβς χωρίς τον Έντουαρντς και ηττήθηκαν με 139-106. Τα ελάφια έχαναν με 76-45 στο ημίχρονο, κάτι που εξόργισε τον κόσμο τους.

Οι φίλαθλοι του Μιλγουόκι επέλεξαν να το κάνουν έντονο και έτσι αποδοκίμασαν την ομάδα, κάτι που δεν ήχησε καλά στα αυτιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο που... απάντησε. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου μετά από γκολ-φάουλ αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο.

Μάλιστα δηλώσεις για το περιστατικό έκανε και μετά το τέλος του ματς

«Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν αυτό. Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ' αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος στα πάντα. Παίζω για τους συμπαίκτες μου, τον εαυτό μου και την οικογένεια μου. Όταν ο κόσμος δεν πιστεύει σε μένα, δεν τείνω να είμαι μαζί τους, δεν είναι δίκαιο.