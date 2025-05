Τεράστιοι είναι οι φόβοι στο στρατόπεδο των Σέλτικς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος αποχώρησε απο το γήπεδο με αμαξίδιο έχοντας ξεσπάσει σε ληγμούς

Τρία λεπτά ήταν αρκετά για να γίνει το... κακό, καθώς τόσα απέμεναν για να ολοκληρωθεί το Game 4 των ημιτελικών της Ανατολής ανάμεσα στους Νικς και τους Σέλτικς στη Νέα Υόρκη.

Τότε, ο Τζέισον Τέιτουμ χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον αντίπαλο, κατά την προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας πάτησε άτσαλα το δεξί του πόδι κι αμέσως αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, λόγω του έντονου πόνου.

Jayson Tatum was helped off the court late in Game 4 after an apparent leg injury on this play. pic.twitter.com/UF8D4mxqlo