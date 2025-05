Παραλίγο να... ανάψουν για τα καλά τα αίματα στο Πέισερς - Καβαλίερς, με τον Μάθουριν να ρίχνει γροθιά εκτός φάσης στον Χάντερ και τελικά να αποβάλλεται.

Το beef μεταξύ Μπένεντικτ Μάθουριν και Ντι'Αντρε Χάντερ έχει ξεκινήσει από το Game 1 της σειράς και καλά κρατεί. Οι δυο τους παραλίγο να προκαλέσουν γενικευμένη σύρραξη στο Game 4 της σειράς των Πέισερς με τους Καβαλίερς, εκεί όπου η ομάδα της Ιντιανάπολις πήρε το προβάδισμα με 3-1.

Τι συνέβη ακριβώς; Μόλις στο 8' της αναμέτρησης, ο Μάθουριν έδωσε γροθιά στο στομάχι του Χάντερ, προτού η μπάλα μπει στο παρκέ. Ο δεύτερος αντέδρασε, σπρώχνοντας τον παίκτη των Πέισερς, με τον Τέρνερ να έρχεται να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

Τα σπρωξίματα διακόπηκαν όταν μπήκαν οι ψυχραιμότεροι, με το video να δίνει τη λύση. Οι διαιτητές έκριναν πως ο Μάθουριν έπρεπε να αποβληθεί με flagrant 2 και έτσι έφυγε από το παρκέ έχοντας αγωνιστεί μονάχα 80''.

Χάντερ και Τέρνερ τη γλίτωσαν με τεχνικές ποινές, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά αλλά οι Πέισερς ήταν σαρωτικοί και έκαναν το 3-1 στη σειρά.

Bennedict Mathurin was ejected with a flagrant 2 after this altercation with De'Andre Hunter 😳



Hunter and Myles Turner also received technicals. pic.twitter.com/uHxbpSVfYG