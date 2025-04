Γκάρλαντ: «Χτυπάμε τον πιο αδύναμο αμυντικό, τον Χίρο»

Ο Τάιλερ Χίρο έχει μπει στο στόχαστρο των Καβαλίερς, όπως αποκάλυψε στις δηλώσεις του ο Ντάριους Γκάρλαντ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς συνεχίζουν την εντυπωσιακή σεζόν τους και μετά την κανονική περίοδο, έχουν πλέον στο 2-0 τους Χιτ, στον πρώτο γύρο της σειράς των playoffs του NBA.

Με τον Ντάριους Γκάρλαντ να αποκαλύπτει το πλάνο τους όσον αφορά την άμυνα των Χιτ. Και έχει στόχο τον Τάιλερ Χίρο. Ο οποίος μπορεί να σκόραρε 33 πόντους, αλλά έχει μπει στη... διόπτρα των Καβς.

«Να επιλέξουμε τον Χίρο. Επιλέγουμε τον πιο αδύναμο αμυντικό» ανέφερε ο Γκάρλαντ στις δηλώσεις του, κάτι που φυσικά αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον της σειράς.

Για την ιστορία, ο Γκάρλαντ σημείωσε 21 πόντους στο Game 2, έχοντας παράλληλα και 9 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ των Καβαλίερς ήταν ο Μίτσελ με 30.

Darius Garland on the gameplan vs Heat:



"Pick on Tyler Herro. Pick on their weak defenders. Go after them." pic.twitter.com/JqMEnMKXdi