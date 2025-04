Oι Πίστονς μετά το break μέσα στη Νέα Υόρκη τελείωσαν και το σερί 15 ήττων στα playoffs.

Οι φετινοί Πίστονς είναι ικανοί για μεγάλα πράγματα και το έδειξαν μέσα στη Νέα Υόρκη. Επικράτησαν 100-94 και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1.

Μάλιστα το Ντιτρόιτ έβαλε τέλος και στο αρνητικό σερί 15 ηττών στα playoffs. Οι Πίστονς πήραν την πρώτη τους νίκη στην postseason μετά το 2008.

Tελευταία νίκη τους στην postseason ήταν στις 26 Μάη του 2008 και το 94-75 επί των Σέλτικς που στο τέλος εκείνης της σεζόν πήραν και το πρωτάθλημα. Στη συνέχεια σκουπίστηκαν και τις τρεις σεζόν που πήγαν στα playoffs, ενώ βρέθηκαν πίσω με 1-0 πριν κάνουν το break με τους Νικς.

Pistons win their FIRST PLAYOFF GAME SINCE 2008 🤯🔥



