Ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν ενεπλάκη σε επεισόδιο σε ένα εστιατόριο σούσι. Πήγε στο νοσοκομείο ο άνδρας που ήρθε σε αψιμαχία με τον παίκτη των Κινγκς.

Όπως φαίνεται μέσα από βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς και του NBA, Ντεμάρ ΝτεΡόζαν, ενεπλάκη σε ένα επεισόδιο με έναν άντρα.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα όπου ο παίκτης των «Βασιλιάδων» βρισκόταν σε ένα εστιατόριο σούσι, ένα άτομο τον προσέγγισε και άρχισε να τον τραβάει βίντεο έχοντας ανοιχτό το φλας του κινητού.

Ο ΝτεΡόζαν αμέσως αντέδρασε και άρπαξε το κινητό του άλλου άνδρα με αποτέλεσμα οι δύο τους να πιαστούν ενώ χρειάστηκε η επέμβαση μίας γυναίκας ώστε να σταματήσουν.

Αφού οι δύο τους χωρίστηκαν, ο άνθρωπος που είχε αρχίσει να τραβάει βίντεο τον ΝτεΡόζαν και προκάλεσε την αντίδρασή του, πήγε στο νοσοκομείο.

I just Get Attacked & Body Slapped By DeMar DeRozan : Don’t Meet Your Hero’s Kids : I Don’t think @champagnepapi will like this Behavior: I think 🤔 Drake Won the Rap Battle #fyp #basketball #calabasas #sacramentokings #damarderozan @tmz_tv @abc7la @TheHoopCentral pic.twitter.com/RFJdWgPNsd