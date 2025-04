Ο Ρομπ Πελίνκα θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα στους Λος Άντζελες Λέικερς καθώς αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το πόστο του προέδρου.

Ο 56χρονος Ρομπ Πελίνκα επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Λέικερς ενώ αλλάζει και... πόστο καθώς ανέλαβε την προεδρία του οργανισμού!

Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια ο Πελίνκα θα λάβει πολυετή επέκταση συμβολαίου προκειμένου να ηγηθεί τους Λέικερς τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα ήταν από τους ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο για την απόκτηση του Λούκα Ντόντσιτς, ενώ ήταν υπεύθυνος για την πρόσληψη του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Pelinka hired Redick as the Lakers new coach last offseason, and made the signature Luka Doncic acquisition in February. The Lakers are set up with a face of the franchise for the next 10 years, flexibility and assets this upcoming offseason, and organizational alignment. https://t.co/wweNEycFUx