Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποφάσισαν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Τσόνσι Μπίλαπς και να διατηρήσουν τη σταθερότητα στον σύλλογό τους.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς υπέγραψαν πολυετή επέκταση συμβολαίου με τον προπονητή της ομάδας Τσόνσι Μπίλαπς, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (13/04) η ομάδα, μέσω του γενικού διευθυντή της ομάδας, Τζο Κρόνιν, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN.

Ο Τσόνσι ολοκλήρωνε την τέταρτη σεζόν του με την ομάδα του Πόρτλαντ και το τελευταίο εγγυημένο έτος του συμβολαίου του την Κυριακή κι έτσι οι Μπλέιζερς αποφάσισαν την ανανέωσή του, όπως και του Κρόνιν σε μία προσπάθεια ενίσχυσης όλου του συλλόγου.

Billups has had a .550 winning percentage since Jan. 19 – with Blazers ranking in top-five in defense during that span, per ESPN Research – while developing emerging talent in Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson, Donovan Clingan and Toumani Camara. https://t.co/sCLjGYGwU8