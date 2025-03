Το νικητήριο καλάθι του Λεμπρόν Τζέιμς που χάρισε τη νίκη στους Λος Άντζελες Λέικερς μέσα στην έδρα των Ιντιάνα Πέισερς για το NBA με 119-120. Το πρώτο buzzer beater του «βασιλιά» μετά από επτά χρόνια.

Σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου, οι Λος Άντζελες Λέικερς πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα των Ιντιάνα Πέισερς με 119-120 για το NBA.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λεμπρόν Τζέιμς που έκανε το follow μετά το άστοχο σουτ του Λούκα Ντόντσιτς και πέτυχε το καλάθι που χάρισε τη νίκη στο Λ.Α. σε «νεκρό» χρόνο.

Μάλιστα, αυτό ήταν το όγδοο νικητήριο καλάθι που πετυχαίνει στην καριέρα του ο 40χρονος φόργουορντ σε «νεκρό» χρόνο, δηλαδή... at the buzzer, ενώ είναι το πρώτο του μετά από επτά χρόνια και το αξέχαστο floater που είχε βάλει κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς στα playoffs του 2018.

LEBRON #TissotBuzzerBeater TRACKER:



Nov 23, 2009 vs. GSW

May 22, 2009 vs. ORL

May 22, 2013 vs. IND

May 10, 2015 vs. CHI

Feb 7, 2018 vs. MIN

Apr 25, 2018 vs. IND

May 5, 2018 vs. TOR

Mar 26, 2025 vs. IND



Tonight... his first in 7 years! pic.twitter.com/cQXFFC5zsV