Nίκς για Σπερς-Γκρίζλις, νέα ήττα οι Σίξερς (vid)

Γκρίζλις και Σπερς συνέχισαν με νίκες στο ΝΒΑ, ενώ οι Ράπτορς επικράτησαν των Σίξερς.

Οι Σπερς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν με 126-116 το Ντάλας και έτσι να φτάσουν στο 27-37 ρίχνοντας στο 33-34 τους Μάβερικς. Ο Φοξ είχε 32 πόντους, 11 ασίστ και 9 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ από τους ηττημένους ο Γουίλιαμς μέτρησε 19 πόντους και 6 ασίστ.

Ja Morant ices it for the Grizzlies as they win their 4th straight game 🧊🧊 pic.twitter.com/KXgj5Z1Wxd