Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν σχολίασε επικριτικά τη διαιτησία του αγώνα Νάγκετς - Κινγκς και το πλήρωσε... ακριβά.

Οι Νάγκετς υποδέχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/3) στο Ντένβερ τους Κινγκς, καταφέρνοντας να πάρουν τη νίκη με σκορ 116-110, ύστερα από ανατροπή.

Μετά την ολοκλήρωση του ματς, ο νεοφερμένος αστέρας των «Βασιλιάδων», Ντεμάρ ΝτεΡόζαν παραχώρησε δηλώσεις στις οποίες ήταν καυστικός προς τη διαιτησία που ήταν η ομάδα του.

Το ΝΒΑ όμως, γνωστό για τους αυστηρούς του κανονισμούς, δεν άφησε τα λόγια του βετεράνου γκαρντ/φόργουορντ να περάσουν ατιμώρητα, επιβάλλοντας του πρόστιμο ύψους 25000 δολαρίων.

Ο 35χρονος έξι φορές All Star είχε πει χαρακτηριστικά

«Δεχτήκαμε πολλές φορές χτυπήματα και μάλιστα έντονα. Τρία ή τέσσερα σουτ μας είχαν ξεκάθαρα επαφή. Επαναλήφθηκαν τα ίδια σφυρίγματα αρκετές φορές αλλά μόνο εις βάρος μας. Χάλασαν εντελώς τον ρυθμό μας. Έδωσαν στους αντιπάλους μας το μομέντουμ και την ευκαιρία να μιλήσει η έδρα τους. Έτσι μας δυσκόλεψαν στο να εκτελέσουμε το πλάνο μας.

Οι διαιτητές ήταν άθλιοι. Άθλιοι σαν σκ@@τ. Τόσο απλό...».

