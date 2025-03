Με την 50άρα που πέτυχε ο Τζέιμς Χάρντεν έγινε ο έβδομος παίκτης στην ιστορία του NBA που το κάνει έχοντας συμπληρώσει τα 35 του χρόνια, πιάνοντας τους Τζόρνταν και Κόμπι.

Ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει να θυμίζει σε όλους πως πρόκειται για έναν εκ των πιο ταλαντούχων παικτών της γενιάς του και όχι μόνο. Ο «Μούσιας» μπορεί να έχει παρεξηγηθεί στην καριέρα του για τον τρόπο παιχνιδιού του, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το σπουδαίο ταλέντο του.

Οι Πίστονς το ένιωσαν στο... πετσί τους, με τον σταρ των Κλίπερς να πετυχαίνει 50 πόντους (6 τρίποντα, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ) απέναντί τους. Στη βραδιά του άλλωστε μπορεί να γίνει ασταμάτητος, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία.

Γεννημένος τον Αύγουστο του 1989, ο Χάρντεν πάτησε για τα καλά τα 35 του χρόνια και βαδίζει πλέον στα 36. Με αυτήν την 50άρα που πέτυχε απέναντι στους Πίστονς, έγινε μόλις ο 7ος παίκτης που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό πόντων βρισκόμενος στα 35+.

Μπαίνοντας φυσικά σε μια ξεχωριστή λίστα 35άρηδων που το έκαναν στο παρελθόν. Ο Στεφ Κάρι το πέτυχε τρεις φορές, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς άλλες δύο, ενώ από μία το έκαναν οι Μάικλ Τζόρνταν, Κόμπι Μπράιαντ, Άλεξ Ίνγκλις και Τζαμάλ Κρόφορντ.

