Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχτηκαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 111-102, σε έναν αγώνα όπου ο «Βασιλιάς» και ο... μάγος Λούκα ξεχώρισαν.

Luka’s dad is all of us 🤯 pic.twitter.com/LoxaQjYz9W