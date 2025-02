Οι Μαϊάμι Χιτ θα στερηθούν για αρκετό χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες του Νίκολα Γιόβιτς ο οποίος υπέστη κάταγμα στο δεξί του χέρι.

Το παιχνίδι των Χιτ κόντρα στους Μπακς επιφύλασσε μόνο κακά μαντάτα για την ομάδα του Έρικ Σπόελστρα. Οι Χιτ όχι μόνο γνώρισαν την ήττα από το Μιλγουόκι με 120-113, αλλά είδαν και τον πολύτιμο φόργουορντ τους Νίκολα Γιόβιτς να τραυματίζεται σοβαρά στην πρώτη περίοδο του αγώνα ύστερα από σύγκρουση με τον Κούζμα και αναμένεται να παραμείνει εκτός παρκέ για αρκετό διάστημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS, ο Γιόβιτς υπέστη κάταγμα στο δεύτερο μετακάρπιο του δεξιού του χεριού και παραμένει άγνωστο για την ώρα το ακριβές διάστημα που θα απουσιάσει.

Φέτος ο 21χρονος «άσος» διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του σκοράροντας 10.8 πόντους ανά ματς ενώ παράλληλα εμπλουτίζει την στατιστική του με 4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ (επίσης career high) κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 37% έξω από τη γραμμή του τριπόντου σε 25 λεπτά συμμετοχής.

An update from Niko on his hand injury ⤵️ pic.twitter.com/cQ6CXC8hT0